PM prende ladrão fotografado por testemunha em Bauru

Uma mulher testemunhou o furto de uma casa na Vila Industrial, em Bauru, na noite desta segunda-feira (16), e tomou uma atitude corajosa: sem ser vista, fotografou o carro utilizado pelo ladrão para fugir do local. A iniciativa foi fundamental para que a Polícia Militar localizasse o veículo e efetuasse rapidamente a prisão do autor, encontrado a cerca de um quilômetro do endereço, conforme o boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o BO, o suspeito, de 43 anos, subtraiu da residência duas chapinhas, um secador de cabelo, três perfumes e outros objetos de menor valor. Com base nas imagens fornecidas à corporação, a PM avistou o homem conduzindo uma Parati na rua Pedro Álvares Mansera, no Parque Jaraguá.

Os itens furtados foram apreendidos e devolvidos aos proprietários. O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.