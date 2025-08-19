Três carros colidem e causam engavetamento em Bauru; VÍDEO

O intenso fluxo de veículos, somado a frenagens bruscas, resultou em um engavetamento de três carros na manhã desta terça-feira (19), por volta das 8h30, na quadra 29 da avenida Nações Unidas, em Bauru, no sentido Centro-bairro. A movimentação chamou a atenção de quem passava pelo local.

De acordo com informações preliminares, envolveram-se no acidente um SUV Peugeot 2008, um Volkswagen Gol e um Nissan Sentra. As causas ainda serão apuradas.

Houve danos materiais em todos os veículos. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que não recebeu chamado para enviar viatura.