Fórum Crie PP debate Política Nacional Aldir Blanc com gestores

Nesta terça (17), das 14h às 17h, será realizado o Fórum Crie PP: cultura e desenvolvimento regional. O encontro online tem como objetivo fomentar reflexões a partir do tema "A Política Nacional Aldir Blanc e suas Influências no Território", promovendo um diálogo aberto com convidados. A iniciativa é do Projeto Crie Políticas Públicas, desenvolvido pelo Crie Sebrae - Polo de Referência Nacional em Economia Criativa, liderado pelo Sebrae-SP em parceria com o Sebrae Nacional. Para participar, gestores e interessados devem realizar inscrição prévia pelo link: https://forms.gle/HhWNAcFmefswx6deA. Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais oficiais do Sebrae-SP.