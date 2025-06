Morador de Bauru aguarda há quase 1 ano por cirurgia no coração

Fernando mora com a esposa, Eliane Sanches, de 49 anos, e dois filhos: Éllen e Wellington, de 21 anos. Desde que deixou de pescar por orientação médica, a renda da casa passou a depender da ajuda dos filhos. "Ele tentou receber pelo INSS, mas o pagamento é irregular. Já ficamos dois meses sem receber nada", relata Éllen. Segundo ela, o pai precisa de uma cirurgia conhecida como ponte de safena.

A filha dele, Éllen Sanches, de 29 anos, afirma que a rotina da família mudou desde o diagnóstico. "Meu pai sente queimação no peito e no braço esquerdo. Não pode trabalhar, nem fazer esforço. O médico disse que ele precisa ficar em repouso absoluto. A gente tem medo de ele ter um infarto a qualquer momento", contou.

Há quase um ano, o pescador Fernando Sanches, de 46 anos, aguarda por uma cirurgia cardíaca no Hospital Estadual de Bauru. Um laudo ao qual o JC teve acesso mostra que ele tem obstruções de até 95% em uma das artérias coronárias. O documento é datado de 10 de julho do ano passado.

Mesmo com laudos médicos e indicação cirúrgica, a única resposta que a família recebia era de que "ele está na fila". "Durante esse período de espera, a saúde dele vem piorando. Ele sofre com dores intensas no peito, falta de ar constante e limitações severas na rotina. A vida dele está suspensa, dependendo de uma cirurgia que nunca chega", afirmou Éllen em nota encaminhada ao JC.

"Já procuramos a Secretaria de Saúde, o próprio hospital, e até registramos reclamações, mas nenhuma providência foi tomada. Apenas dizem para aguardar. Mas até quando? Até que o pior aconteça?", questionou a filha.

Um médico ouvido pela reportagem informou que a cirurgia que o paciente aguarda não é simples, mas é considerada corriqueira em muitos centros cirúrgicos. Ele classifica o caso de Fernando como dramático e uma "bomba-relógio". "Sem dúvida, ele não poderia esperar um ano por uma cirurgia como essa", disse.