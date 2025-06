Homem furta loja, fratura perna na fuga e acaba preso em Botucatu

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante, neste fim de semana, após furtar ferramentas, aparelhos de som automotivos e dinheiro de uma loja de veículos localizada no Jardim Palos Verdes, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), e fraturar a perna durante a ação. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) para a realização de cirurgia, onde permaneceu sob escolta.

O fato ocorreu no início da manhã do sábado (14). De acordo com boletim de ocorrência (BO), uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) em patrulhamento avistou o suspeito, conhecido pela prática de furtos na região, caminhando com muita dificuldade, e demonstrando estar com dor. Ele foi abordado e, questionado, disse que achava que havia fraturado o joelho ou a perna esquerda, sem informar o que havia ocorrido.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e, quando o homem era socorrido, o dono de uma loja de veículos aproximou-se e contou que seu estabelecimento havia sido invadido e que objetos e aparelhos de som instalados nos painéis dos veículos haviam sido furtados. Ele mostrou imagens do circuito de segurança que gravaram o suspeito escalando um alambrado de dois metros e entrando no local.