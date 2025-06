Irmãos são presos suspeitos de matar homem a facadas em Botucatu

Botucatu - Um homem de 32 anos foi morto a facadas, na noite deste domingo (15), no bairro Cecap, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Dois irmãos foram presos em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) suspeitos do assassinato e, em depoimento à Polícia Civil, alegaram que foram agredidos ao tentar recuperar o documento de um deles que teria sido retido pela vítima em razão de uma dívida de R$ 30,00.

O crime ocorreu por volta das 21h, na rua Antônio Sabino Santa Rosa. Segundo boletim de ocorrência (BO), equipe da GCM foi acionada para prestar apoio ao Samu e, no endereço, deparou-se com F.H.O. atingido por golpes de faca no tórax, abdômen e cabeça. Ele chegou a ser levado ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), mas não resistiu às graves lesões.

Com base em relatos de testemunhas, os guardas civis localizaram os suspeitos, dois irmãos, em um imóvel no mesmo bairro. O mais novo, de 31 anos, admitiu a autoria do homicídio, alegando que a vítima estaria em posse de seu documento por conta de uma dívida no valor de R$ 30,00. Ele contou que havia ido até o local, acompanhado do irmão, de 35 anos, para quitar o débito e recuperar seu documento.