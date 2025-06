Construção das 400 casas do Jd. Europa teve início nesta segunda

A Prefeitura de Bauru participou do início da construção das 400 casas da Vila do Cerrado, no Jardim Europa, nesta segunda-feira (16). O investimento será de mais de R$ 75,3 milhões, sendo R$ 61,3 milhões do governo federal e R$ 14 milhões do governo estadual. Além disso, o município vai investir cerca de R$ 6 milhões no sistema viário e em outras obras necessárias para a mobilidade na região das novas casas, que vão beneficiar a população das comunidades do Jardim Europa e Jardim Yolanda. As famílias estão sendo assistidas pela Secretaria de Aprovação de Projetos, e pela Secretaria de Assistência Social, até que as obras sejam finalizadas, e serão acompanhadas posteriormente pela nova Secretaria de Habitação, que será implementada nos próximos meses.

A Maré Construtora, empresa responsável pelas obras, começou a limpeza da área e terá 18 meses para entregar as moradias. O município e a Caixa vão acompanhar os serviços, e o banco realizará a liberação dos recursos federais conforme a obra avançar. A prefeita Suéllen Rosim, secretários municipais e vereadores participaram da entrega da autorização do início das obras aos representantes da empresa, e destacaram o empenho das três esferas de governo para viabilizar a construção.

A prefeita Suéllen Rosim agradeceu o empenho de todos que colaboraram para viabilizar os recursos. “Foi um trabalho que teve a dedicação de muitas pessoas, que nos auxiliaram com o governo federal, depois estivemos com o governo estadual, e o município também vai colocar recursos no sistema viário. Além disso, os moradores tiveram que ir para imóveis de aluguel social, de forma temporária, até a conclusão das obras, com um trabalho do setor de Habitação da Secretaria de Aprovação de Projetos. Agradecemos a todos pelo empenho e agora o mais importante é que as obras vão começar, o principal é que as famílias que precisam terão as suas casas”, afirmou a prefeita Suéllen Rosim.