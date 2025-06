Homem escala 5 metros e tenta furtar R$ 18 mil em roupas em Bauru

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na madrugada deste domingo (15), na zona sul de Bauru, após escalar uma parede de cerca de 5 metros de altura, invadir uma loja e tentar furtar R$ 18,1 mil em peças de roupas de grife, além de R$ 106,00 em dinheiro do caixa.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a equipe foi acionada por volta das 2h50 para atender ocorrência de furto em andamento e flagrou o suspeito no interior do estabelecimento, com o dinheiro do caixa no bolso e diversas peças de roupas, óculos de sol e tênis já separados para serem levados.

Imagens registradas por uma câmera de segurança, apresentadas pela proprietária da loja, revelaram que, para entrar no imóvel, o homem escalou uma parede de cerca de 5 metros de altura até a sacada, no piso superior. Depois, arrombou uma porta para acessar o interior do estabelecimento.