Suspeitos de tráfico recebem alerta de viaturas, mas são detidos

Igaraçu do Tietê - Nesta quarta-feira (13), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) foram alertados através de mensagens de WhatsApp sobre a presença de viaturas em deslocamento na cidade. Na operação, um homem foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido.

Após investigações, equipes da Delegacia de Igaraçu do Tietê, com apoio de policiais civis de Barra Bonita e da Polícia Militar (PM), cumpriram mandado de busca em dois endereços de suspeitos de associação para a venda de entorpecentes.

Na residência de um dos investigados, maior de idade, foram localizados 27 pinos com cocaína e duas porções de maconha. Na casa de um adolescente, as equipes apreenderam 44 pinos com cocaína, além de seis porções de maconha.