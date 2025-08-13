Suspeitos de tráfico recebem alerta de viaturas, mas são detidos

Igaraçu do Tietê - Nesta quarta-feira (13), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) foram alertados através de mensagens de WhatsApp sobre a presença de viaturas em deslocamento na cidade. Na operação, um homem foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido.
Após investigações, equipes da Delegacia de Igaraçu do Tietê, com apoio de policiais civis de Barra Bonita e da Polícia Militar (PM), cumpriram mandado de busca em dois endereços de suspeitos de associação para a venda de entorpecentes.
Na residência de um dos investigados, maior de idade, foram localizados 27 pinos com cocaína e duas porções de maconha. Na casa de um adolescente, as equipes apreenderam 44 pinos com cocaína, além de seis porções de maconha.
O primeiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Já o adolescente foi apreendido pelos atos infracionais de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os dois permaneceram à disposição da Justiça.