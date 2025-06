Programa jornalístico Cidade 360º celebra 4 anos; veja fotos

O Cidade 360º pode ser ouvido e assistido pelas ondas da 96FM, além das transmissões pelo Facebook e YouTube da rádio e do JCNET ( www.jcnet.com.br ), assim como no portal de notícias do Grupo Cidade.

Na sexta-feira (13), foi ao ar uma edição especial com duração de 2h30, que contou com a presença de amigos e autoridades. A celebração teve ainda um café da manhã especial, realizado na sede da 96FM, de onde o programa é gerado de segunda a sexta.

O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h, apresentado e ancorado por Reinaldo Cafeo e Ricardo Bizarra. Conta ainda com reportagens de rua e a previsão do tempo com Alexandre Colim e Douglas Willian. Completam o time os colunistas Luiz Beltramim (Esportes), André Fleury (Política), Leandro Rosa e Gabriel Pagani (Economia). Na coordenação, João Jabbour, e na produção Márcia Duran.

Às sextas-feiras, a produção é estendida até as 8h30, com o também concorrido quadro Café com Política, na última hora do programa.

Fotos: Talyta Lopes/Revista Atenção