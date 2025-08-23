Adolescente de 17 anos morre baleado em Bauru

Ferido por disparos de arma de fogo, um adolescente de 17 anos morreu na madrugada deste sábado (23), em Bauru. Ele chegou a ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista, mas não resistiu. O estudante foi alvejado enquanto estava em uma adega situada no Parque Jaraguá.

De acordo com os policiais militares que atenderam à ocorrência, a equipe foi acionada pela UPA, onde foi informada de que o condutor de um Hyundai i30 havia chegado ao local pedindo socorro, pois havia uma pessoa baleada no interior do veículo.

No entanto, segundo consta no boletim de ocorrência, em determinado momento, por motivos ainda a serem esclarecidos, houve uma discussão entre o motorista e a equipe médica, razão pela qual o homem deixou a unidade.