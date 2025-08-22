24 de agosto de 2025
VELADOS JUNTOS

Casal morto em acidente é sepultado; neto segue em estado grave

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/redes sociais
Os corpos de Sonia Maria da Silva Polito, de 68 Anos, e José Valter Polito, de 72 Anos, foram sepultados no Cemitério Municipal de Pederneiras
Os corpos de Sonia Maria da Silva Polito, de 68 Anos, e José Valter Polito, de 72 Anos, foram sepultados no Cemitério Municipal de Pederneiras

Pederneiras - Os corpos de Sonia Maria da Silva Polito, de 68 Anos, e José Valter Polito, de 72 Anos, que morreram em um grave acidente nesta quinta-feira (21), em Macatuba, foram velados juntos, na manhã desta sexta (22), na Igreja Matriz de São Sebastião, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), e, após  missa de corpo presente, sepultados às 13h30, no Cemitério Municipal. O neto deles, de 10 anos, segue internado em estado gravíssimo, de acordo com informações da Polícia Civil.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, os três estavam em um Honda LXL e trafegavam pela rodovia Osni Mateus (SP-261), sentido Macatuba- Pederneiras, quando, por volta das 16h, na altura do quilômetro 133, por razões a serem esclarecidas, o carro colidiu na lateral direita de uma carreta que seguia no mesmo sentido, foi arremessado na pista contrária e acabou atingido por outra carreta.

Na sequência, de acordo com o registro policial, o automóvel parou transversalmente na rodovia e foi atingido por um ônibus de trabalhadores rurais. O casal não resistiu e morreu no local. Já a criança foi socorrida em estado gravíssimo e conduzida a um hospital na região. A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia e as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

