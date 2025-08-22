Homem furta cobre de 16 andares de prédio e é preso em Bauru

Um homem invadiu um edifício residencial na Vila Aviação, em Bauru, no final da noite desta quinta-feira (21), e serrou 16 conexões de cobre dos hidrantes contra incêndio em 16 dos 17 andares do prédio. Ele foi flagrado e preso por um policial penal e uma policial civil, que sofreu fraturas na mão durante o confronto com o indivíduo. Moradores e o porteiro do residencial também auxiliaram na captura, conforme consta do boletim de ocorrência (BO). O crime será investigado.

Segundo o BO, por volta das 22h50, o policial penal flagrou o indivíduo serrando a ponteira de cobre do hidrante do 5º andar da torre 1. Ao abordá-lo, o suspeito, de 36 anos, fugiu pelas escadas, descendo em alta velocidade, chegando a pular degraus.

Entre o térreo e o primeiro andar, deparou-se com a policial civil, também moradora do prédio, que se identificou e ordenou que ele parasse. O criminoso, no entanto, ignorou a ordem e entrou em luta corporal com ela. Durante o confronto, a policial sofreu fraturas na mão direita. O ladrão conseguiu se desvencilhar e continuou a fuga, até ser contido na área externa de acesso à portaria.