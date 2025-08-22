24 de agosto de 2025
ZONA SUL

Homem furta cobre de 16 andares de prédio e é preso em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Viatura da PM no Plantão Policial da Vila Cardia
Viatura da PM no Plantão Policial da Vila Cardia

Um homem invadiu um edifício residencial na Vila Aviação, em Bauru, no final da noite desta quinta-feira (21), e serrou 16 conexões de cobre dos hidrantes contra incêndio em 16 dos 17 andares do prédio. Ele foi flagrado e preso por um policial penal e uma policial civil, que sofreu fraturas na mão durante o confronto com o indivíduo. Moradores e o porteiro do residencial também auxiliaram na captura, conforme consta do boletim de ocorrência (BO). O crime será investigado.

Segundo o BO, por volta das 22h50, o policial penal flagrou o indivíduo serrando a ponteira de cobre do hidrante do 5º andar da torre 1. Ao abordá-lo, o suspeito, de 36 anos, fugiu pelas escadas, descendo em alta velocidade, chegando a pular degraus.

Entre o térreo e o primeiro andar, deparou-se com a policial civil, também moradora do prédio, que se identificou e ordenou que ele parasse. O criminoso, no entanto, ignorou a ordem e entrou em luta corporal com ela. Durante o confronto, a policial sofreu fraturas na mão direita. O ladrão conseguiu se desvencilhar e continuou a fuga, até ser contido na área externa de acesso à portaria.

De acordo com os moradores, a intenção do autor era subtrair as ponteiras de cobre de todos os 17 andares, restando apenas uma para completar o objetivo na torre 1. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 3,7 mil.

