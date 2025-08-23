Justiça barra decisão da Prefeitura de Bauru sobre plano de saúde

A Justiça de Bauru concedeu liminar nesta sexta-feira (22) e suspendeu a decisão da prefeitura municipal que anulou a licitação do plano de saúde dos servidores e determinou, por consequência, que a atual concorrência aberta seja paralisada.

A decisão da juíza Ana Lúcia Graça Lima Aiello, da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Bauru, atende pedido da empresa Vida Top Mais Saúde — que alegou irregularidades na anulação do primeiro certame.

A disputa gira em torno da proposta apresentada pela Hapvida, que ofertou um valor de R$ 98,90 por beneficiário, cerca de metade do valor atualmente praticado no contrato vigente (R$ 188,89). A Vida Top Mais Saúde argumenta que o preço seria inexequível, o que poderia comprometer a prestação adequada do serviço.