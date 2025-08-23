Acidente em Bauru deixa grávida e duas crianças feridas

Uma mulher grávida, de 26 anos, duas crianças, de 4 e 11 anos, e um homem ficaram feridos em um acidente de trânsito envolvendo três veículos, ocorrido por volta das 22h desta sexta-feira (22), na avenida Nuno de Assis, no prolongamento da avenida Salvador Adelino, próximo ao acesso à região do Núcleo Mary Dota, em Bauru.

Segundo apurado pelo JCNET, um motorista ficou preso às ferragens. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender à ocorrência.

A gestante, que estava no banco de trás de um Peugeot 207 cinza, foi encaminhada à Maternidade Santa Isabel, enquanto as crianças - as primeiras a serem socorridas por estarem mais feridas - foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista. De acordo com o jornalista Ademir Elias, que esteve no local logo após a colisão, os pequenos estavam em um Chevrolet Corsa Classic com um casal, sendo que o condutor foi socorrido após o seu desencarceramento.