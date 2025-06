Mere Oliveira mistura canto lírico com cultura afro em Bauru

Poesia, prosa e música, balé e capoeira se mesclam numa mensagem que transcende o som com a apresentação de Mere Oliveira na noite deste sábado (14), às 20h, no palco do auditório do Sesc Bauru. Os ingressos estão disponíveis para compra.

Mezzo-soprano, professora, produtora e ativista cultural antirracistas, Mere Oliveira promove a comunhão entre a composição erudita e a manifestação da autêntica cultura popular afro-brasileira. Com o show "Adalu Oriki: a Arte do Canto Lírico e da Capoeira em Concerto", a artista mostra que a música de concerto não é apartada da influência do povo negro, pelo contrário, a colonização musical europeia foi influenciada pelos encantos da musicalidade africana, absorveu o ritmo, temas melódicos e agregou colorido interpretativo às obras dos compositores brasileiros.

"Adalu Oriki" do yorubá, uma língua viva falada na Nigéria, Benin, Tobo e Gana, quer dizer "uma mistura de poesias", exatamente o que Mere Oliveira traz para o palco em seu trabalho. Os ingressos podem ser adquiridos via venda online no app Credencial Sesc SP ou centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias do Sesc (com agendamento de horário pelo app).