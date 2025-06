Jardim Botânico de Bauru abriu nova exposição fotográfica

O Jardim Botânico Municipal de Bauru abriu neste sábado (14) a exposição fotográfica 'Jardim Botânico: registrando encantos', no Centro de Visitação. A exposição reúne imagens feitas pelo fotógrafo Henrique Laranjeira. A realização é da Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semma) e do Jardim Botânico, com o apoio das Empresas Amigas da Natureza.

A exposição apresenta a visão do fotógrafo sobre a variada flora e fauna existentes no Jardim Botânico. O trabalho convida o público a apreciar os registros feitos nas várias visitas do fotógrafo ao local ao longo dos últimos anos. A exposição 'Jardim Botânico: registrando encantos' ficará até setembro, no Centro de Visitação do Jardim Botânico Municipal de Bauru, de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, com entrada gratuita. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico.

Henrique Laranjeira Barbosa da Silva é natural de Bauru e atua como servidor público no Departamento de Água e Esgoto (DAE). Advogado de profissão, fotógrafo por paixão e admirador da natureza, aproveita suas horas vagas fazendo seus registros, encontrando no Jardim Botânico de Bauru, que de acordo com Henrique "é um oásis de beleza e tranquilidade, incluindo variados ambientes que estimulam a Educação Ambiental e a preservação do meio ambiente", conclui.