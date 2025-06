Sequência de colisões entre 3 carros deixa 2 feridos na Bauru-Jaú

Pederneiras - Na noite deste sábado (14), por volta das 20h30, duas pessoas ficaram feridas em uma sequência de colisões envolvendo três carros, ocorrida no quilômetro 210 mais 300 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na altura do trevo de acesso ao Distrito de Vanglória, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

Todos os veículos trafegavam no sentido Bauru-Pederneiras. Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, um Peugeot 208 com placas de Jaú, um Fiat Palio com placas de Pederneiras e um Volkswagen Virtus com placas de Bariri se envolveram no acidente.

Ao menos duas pessoas sofreram lesões leves. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Eixo atuaram na ocorrência e uma das faixas ficou interditada por aproximadamente meia hora para o trabalho de resgate e remoção dos veículos.