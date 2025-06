Bauru: condenado homem que matou estudante após briga em bilhar

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em boletim de ocorrência (BO), testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que, no dia dos fatos, Guilherme jogava sinuca com outro homem quando, por razões a serem esclarecidas, uma discussão entre eles acabou evoluindo para agressão física.

Por maioria de votos, durante o julgamento, ocorrido na última terça-feira (10), o Conselho de Sentença acatou tese da Promotoria de Justiça de que o homicídio foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com os autos, a pena aplicada pela Justiça levou em conta "a violência empregada e a pluralidade de golpes desferidos contra a vítima".

M.A.V.S., de 24 anos, foi condenado pelo Tribunal do Júri a pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado pela morte do estudante Guilherme Neves Nicolino, aos 19 anos, na madrugada de 27 de outubro de 2024, após discussão durante partida de bilhar em um estabelecimento comercial na Vila Industrial, em Bauru. Cabe recurso, mas o réu, que está preso preventivamente, não poderá recorrer em liberdade.

Durante a briga, segundo o registro policial, o suspeito tentou acertar o estudante com um taco de bilhar, mas ele desviou. O acusado, então, teria sacado um faca e desferido diversos golpes na vítima, em várias partes do corpo, fugindo em seguida, e deixando a faca no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima não resistiu e teve a morte constatada no local. A PM chegou a fazer buscas pelo suspeito, inclusive em sua residência, com base em indicações de populares, mas ele não foi localizado.

Na manhã do dia 29 de outubro, M.A.V.S. apresentou-se na 3.ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru e foi preso temporariamente. Ele revelou que a discussão ocorreu porque havia ganhado aposta de R$ 300,00 da vítima e queria parar de jogar.