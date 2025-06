Idoso de 87 anos tem casa invadida e é furtado por dupla em Bauru

Acionada via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) por uma pessoa que passava pelo local e viu os suspeitos saindo da casa com malas, a equipe policial encontrou os autores em posse de diversos objetos. O idoso foi posteriormente contatado e os reconheceu como sendo de sua propriedade, segundo o documento policial.

Os dois homens, destaca o boletim de ocorrência (BO), são desempregados e já tinham passagens por crimes violentos. O mais jovem, de 33 anos, confessou o crime patrimonial à polícia depois de ser identificado e revelou que havia saído do sistema prisional há apenas quatro dias.

Um idoso aposentado de 87 anos teve a casa invadida e diversos objetos furtados, entre eles doces, roupas e um televisor, por uma dupla de homens no Centro, em Bauru, às 21h50 desta sexta-feira (13).

Os objetos localizamos foram um televisor de 43 polegadas, dois ovos de Páscoa, duas caixas de bombom, uma furadeira elétrica, um auto rádio, um videogame-acessório, uma balança de cozinha, um par de botas, um par de tênis, uma bateria de alarme residencial, três alicates, quatro chaves de fenda Phillips, 15 extensões benjamim, um relógio-decoração, duas cuecas, um par de meias e uma mala grande.

Os policiais também apreenderam uma faca e um telefone celular com o suspeito mais novo e uma chave de fenda Phillips com o outro, de 35 anos.

De acordo com o BO, os militares constataram marcas no muro da casa e arrombamento na porta da cozinha. Para sair do local, revela o documento, os suspeitos usaram duas escadas. Os dois homens foram presos.