Boas-vindas à primeira Escola Cívico-Militar de Bauru

A retomada daquele amor inalienável que nós brasileiros vimos ignorando e perdendo há muito tempo traduzido como a valorização e o amor à nossa pátria Brasil, o segundo maior pais do mundo que, nos quatrocentos e vinte e cinco anos de existência governado por bons e fracos governos teve o território continental mantido até os nossos dias e que deverá continuar no presente e para nossos dependentes.

Muito embora eu não conheça uma escola similar posso adiantar aos pais, pessoal da escola e comunidade que a transformação é acertada e necessária pois o currículo determinado por l ei será o mesmo com a introdução ou eliminação de certas matérias. Afianço que, como se diz na gíria é coisa boa, ótima ,um presente para Bauru. Uma realidade pode ser prevista justamente àquele sentimento que está faltando muito para nós brasileiros com a inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica.

Em pleito democrático realizado na própria unidade escolar em que puderam votar professores, pessoal administrativo, alunos, pais dos menores de 16 anos, a tradicionalíssima Escola Estadual Morais Pacheco transformou-se em Escola Cívico-Militar a partir do segundo semestre deste ano. A expectativa, obviamente deve ser muito grande entre o próprio pessoal da escola, pais, alunos, enfim, da própria comunidade geral procurando respostas a indagações próprias como, o que é, será que valeu, ou, meu filho vai ser soldado e seguir a carreira militar?

Mas como fazê-lo se hoje, quando milhões de jovens e brasileiros desconhecem os símbolos da pátria, a letra e o canto dos Hino Nacional e Hino à Bandeira, a importância do voto e muitos outros compromissos? O que significa para nós brasileiros a Bandeira Nacional quando muitos jogadores da Seleção Brasileira de futebol apenas insinuam o canto do Hino Nacional? Enquanto que nós brasileiros vemos o pavilhão nacional hasteado apenas nos feriados o povo americano, com orgulho deixa sua bandeira postada indefinidamente em frente à casa. Ah... se eu fizer isso! Serei motivo de gozação e pilhérias.

Reportando-me a certo tempo passado que deve abeirar-se a uns quatro anos houve em nossa cidade um movimento para se conseguir a vinda de uma congênere que deveria ser instalada no prédio do saudoso e tradicional Liceu Noroeste . Av. Rodrigues Alves. Porém um movimento, talvez inspirado na ignorância e no tempo da ditadura militar esfriou essa intenção deixando-se de falar nesse assunto penalizando assim nossa cidade.

Fato similar aconteceu com a réplica da Estatua da Liberdade orgulho do povo americano erigida na Ilha da Liberdade às portas de Nova Iorque saudando os que chegam ao país pelo mar e que aqui no Brasil é marca oficial de uma grande loja comercial, a Havan que instalou uma réplica em seu pátio. E, por incrível que pareça houve subliminar resistência que felizmente foi ignorada pela mesma.