Equipe Sub-18 do Futsal Bauru FIB/Facimus conquista título

A equipe Sub-18 do Futsal Bauru FIB/Facimus conquistou, nesta terça-feira (10), o título da Copa Bauru, que reúne times bauruenses e também da região. A taça veio após uma vitória nos pênaltis sobre o Ressaca FC, no Ginásio Duduzão, que fica no campus das Faculdades Integradas de Bauru (FIB).

No tempo regulamentar, os campeões chegaram a abrir 3 a 1 no placar, mas cederam o empate e o título foi decidido nas penalidades. "A gente enfrentou um adversário que também é de Bauru e acabou se tornando um grande rival nosso, então, a conquista tem um gostinho especial", avaliou Paulo Neto, treinador da categoria.

O Futsal Bauru FIB/Facimus retomou o projeto de formação em 2021 e iniciou a disputa das competições no Sub-18 no ano seguinte, alcançando cinco finais em cinco campeonatos disputados. "Essa geração fez história, com três títulos em cinco decisões. Nos campeonatos dessa categoria em Bauru, fomos finalistas em todos", destacou o Paulo Neto.