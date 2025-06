Iacanga realiza cavalgada dos 100 anos no domingo

A Prefeitura de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) promove neste domingo (15), a partir das 9h, com saída e chegada do Ginásio de Esportes Beira Rio, na avenida São João, a cavalgada centenária. Toda a renda do evento será revertida para o Fundo Social do município e o Grupo de Apoio ao Câncer de Iacanga.

O encontro de comitivas contará com shows ao vivo de Mari Viola, Gui Munhoz, Ge Cruz e Banda e Marco e Mel, além de almoço com marmita, espetos, pasteis e bebidas. "Um evento de fé, tradição e muita emoção. Reúna sua comitiva, vista sua camisa xadrez e venha fazer parte dessa linda homenagem à história do nosso município", diz a administração em postagem em sua página no facebook.