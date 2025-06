Botucatu faz drive-thru para vacina da gripe

Neste sábado (14), das 9h às 13h, a Secretaria de Saúde de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) fará ação para reforçar a vacinação contra a Influenza. As equipes estarão na avenida Santana, na altura da Praça Rubião Júnior, aplicando as doses no sistema "drive-thru" em motoristas e passageiros de veículos que ainda não se imunizaram em 2025.

A vacinação é voltada a toda a população, com foco em gestantes e maiores de 60 anos. Quem participar também pode ajudar a campanha "Aquece Botucatu 2025" doando agasalhos e cobertores. O Espaço Saúde, na avenida Santana, 323, aplicará no mesmo horário doses contra a Influenza em crianças de 6 meses a 6 anos, e contra a dengue, no público entre 10 e 14 anos.