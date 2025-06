Baixa cobertura na saúde primária impacta rede estadual, diz DRS

"Precisa investir mais"

O vereador Natalino da Pousada (PDT), que se reuniu na semana passada com a diretora do DRS, diz que "falta gestão, planejamento e, acima de tudo, prioridade com a saúde da população" a nível municipal.

"O programa Estratégia Saúde da Família (ESF), que deveria ser a porta de entrada e sustentação do sistema, não recebe o investimento necessário. Enquanto a base segue fragilizada, o sistema inteiro entra em colapso. As UPAs continuam superlotadas, o Hospital Manoel de Abreu enfrenta dificuldades, e os novos leitos prometidos no Hospital das Clínicas ainda são aguardados", menciona.

O plano do governo estadual é estruturar o HC para atingir seu pleno funcionamento em 2026. A estratégia envolve repasse de R$ 80 milhões - pouco mais de R$ 30 milhões dos quais já foram enviados. "É inadmissível que uma cidade como Bauru continue refém da precariedade estrutural. A prefeitura precisa assumir sua responsabilidade com a saúde pública", criticou o parlamentar.