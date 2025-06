Operação contra venda ilegal de armas tem 5 alvos em Bauru

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (Ficco/GO) cumpriu, nesta sexta-feira (13), 22 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ação faz parte da Operação Blood Guns, que visa desarticular grupos criminosos especializados no comércio ilegal de armas de fogo em território nacional.

Em Bauru, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados, além de outro no município de Piratininga, a 13 quilômetros da cidade. A PF informou que foram autorizadas buscas pessoais, além da apreensão de dispositivos eletrônicos, documentos e armamentos.

Segundo a instituição, as investigações começaram em 24 de julho de 2024, após a prisão em flagrante de um indivíduo que transportava armamento pesado em Goiânia (GO), com destino à capital do Rio de Janeiro. A partir desse episódio, foram identificadas conexões com empresas do setor armamentista suspeitas de fraudar os sistemas de controle de armas (Sinarm e Sigma), com o objetivo de ocultar a origem e o destino de armamentos desviados para o mercado ilegal.