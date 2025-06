Sesi Bauru anuncia Diana Duarte, medalhista olímpica em Paris

A central da Seleção Brasileira está de volta ao Brasil. Diana Duarte, medalhista olímpica em Paris 2024, é o novo reforço do Sesi Vôlei Bauru para a temporada 2025/26.

Diana, na última temporada, esteve no Türk Hava Yollari, o THY, da Turquia, dividindo a posição de central durante a liga turca. Nessa condição, Diana marcou 80 pontos no total, a sexta melhor marca do THY, sendo 28 de bloqueio, uma média de 0,67 por set. Sua partida com maior pontuação no ano foi contra o Vakifbank — que viria a ser o vice-campeão turco — anotando 11 pontos.

Antes de sua saída para o voleibol turco, Diana atuou pela equipe de Barueri, anotando 199 pontos na Superliga 2022/23, na qual seu time alcançou as quartas de final. Da sua pontuação geral, 53 foram de bloqueio. Nesse retorno ao Brasil, a central da Seleção Brasileira destacou a sensação de chegar ao Sesi Vôlei Bauru: