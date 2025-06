Sesi Bauru renova com Lukas Bergmann, convocado para seleção

Um dos grandes destaques da campanha campeã da Superliga 2023/24 e convocado para a disputa da Liga das Nações de Vôlei em 2025, Lukas Bergmann segue em Bauru. O Sesi Bauru renovou com uma das grandes promessas da Seleção Brasileira para a temporada 2025/26, o quinto ano seguido do atleta no time.

Na última temporada da Superliga, Bergmann foi um dos nomes mais acionados no elenco do Sesi Bauru. Responsável por 322 pontos da equipe, o ponteiro foi o 12º maior pontuador da liga nacional, sendo também o sétimo melhor sacador com 27 aces. Com ótimas partidas, o atleta do Sesi Bauru foi eleito o melhor em quadra em quatro jogos, recebendo o troféu Viva Vôlei nas vitórias contra: Neurologia Ativa, Saneago Goiás, Vedacit Vôlei Guarulhos e Praia Clube.

Além do destaque na liga nacional, Bergmann figurou na seleção do campeonato no Sul-Americano de Clubes, torneio que o Sesi Bauru acabou na terceira colocação. O atleta do time de Bauru foi eleito o melhor ponteiro do torneio continental.