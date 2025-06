O Jack Music Pub recebe nesta sexta-feira (13), a partir das 21h, o evento "Flashback 3: nos embalos do Batalha". O show contará com DJ Kita e DJ Cesar Pavanelli, que vão levar os ouvintes por uma viagem no tempo pela história da música.

Os ingressos estão sendo comercializados por R$30,00. O evento faz parte da despedida do Jack Music Pub, que anunciou que vai fechar as portas no início deste mês.

SERVIÇO

O Jack fica na av. Duque de Caxias, 8-56. Informações: (14) 99700-3254.