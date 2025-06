Fuzuê Odara destaca artistas visuais LGBTQ em festival gratuito

Celebrando o mês da diversidade, desta sexta a domingo, de 13 a 15 de junho, o coletivo Fuzuê 014 realiza a quarta edição do Fuzuê Odara, festival gratuito de arte e cultura LGBTQIAPN em Bauru. O evento acontece na Casa Mangue e reúne 12 atividades gratuitas, entre apresentações musicais, performances, oficinas formativas, rodas de conversa e uma exposição inédita. O Fuzuê Odara foi aprovado pela Secretaria de Cultura de Bauru, com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

O tema central desta edição é "Arte Manifesto", que dá nome à exposição inédita com curadoria do festival. Quatro artistas bauruenses — André Gustavo, Daiana Terra, Sebastian Vitagliano e Adrieli Oliveira — foram selecionados para compor a mostra, que reúne colagens, pinturas e desenhos digitais. Além da exposição, haverá também a exibição de projeções de artistas emergentes da cidade, com trabalhos audiovisuais.

A abertura da programação conta com o "Experimenta Fuzuê", um show inédito que une a cantora Bebé Pacheco e a DJ Nikim. A abertura ainda inclui a performance da personagem Galezya, criada pelo jornalista e performer Vinicius Rosa, com forte inspiração nas artes visuais e no audiovisual.