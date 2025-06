Concerto da Camerata Tempus e Coro Lyrico será nesta sexta

O concerto que une os conjuntos líricos Camerata Tempus e Coro Lyrico de Bauru será hoje, sexta-feira (13), às 20h, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, localizado na rua Benedito Moreira Pinto, 7-20, Jardim Panorama. O evento é uma realização do Projeto Cultura do Coração, idealizado pelo diácono José Rafael Mazzoni e coordenado pela maestrina Sonia Berriel.

A direção artística do concerto é da professora e pianista Rosa Tolon e, a regência, do maestro Marcos Virmond.

A programação inclui peças internacionais e contará com os solistas Ana Letícia de Oliveira Pesce (soprano) e Guilherme Sementilli Cardoso (barítono). A entrada é franca e sugere a doação de um litro de leite integral.