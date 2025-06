Bauru participa da 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos 

Bauru integra a programação nacional da 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que ocorre até 22 de junho em todo o País. A cidade é um dos 320 pontos de exibição credenciados e contará com atividades locais organizadas pela Sociedade Amigos da Cultura (SAC), com entrada gratuita.

A mostra, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e a Universidade Federal Fluminense, busca democratizar o acesso ao cinema e fomentar o debate sobre direitos humanos. Em Bauru, serão exibidos dez curtas-metragens divididos em dois dias, com destaque para um bate-papo sobre cineclubismo, nesta sexta (13), com o produtor cultural Hélvio Tamoio. Além das sessões, a programação nacional conta com filmes brasileiros que abordam temas sociais, históricos e contemporâneos, todos com recursos de acessibilidade, como legendas descritivas e tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais). O objetivo é reforçar o direito à participação cultural e ampliar o alcance do audiovisual nacional. Neste ano, a mostra cresceu em relação à edição anterior, passando de 257 para 320 locais de exibição, em 206 municípios.