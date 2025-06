Jaú leva vacinação contra gripe às escolas municipais

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal na cidade e proteger as crianças contra a gripe, a Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru), por meio de parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde, iniciou nesta quinta-feira (12) campanha de vacinação dentro das escolas da rede municipal.

A primeira escola a receber a ação foi a Emef Comendador José Maria de Almeida Prado, no Jardim Nova Jaú, onde os estudantes e seus responsáveis puderam receber as doses da vacina das 10h30 às 13h30.

Nesta sexta (13), a ação será na Emef Professora Carlota Meira Marsiglio, no Jardim América, com previsão de aplicação de 140 doses. A iniciativa busca facilitar o acesso das crianças à imunização contra a influenza.