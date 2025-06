Com 550 atletas, 33ª Volta USP Bauru será neste domingo

A 33ª Volta USP de Bauru será realizada neste domingo (15), às 7h30, e faz parte do Circuito USP de Corridas e Caminhadas, que acontece neste ano em todos os campi da USP.

Com 550 atletas inscritos, o evento esportivo vai contar com percursos de 5 km e 10 km, com participação da comunidade externa e da comunidade USP.

Os atletas devem retirar o kit da corrida, no ginásio de esportes do campus, no dia 13 de junho (sexta-feira), das 16h às 20h, e no dia 14 de junho (sábado), das 9h às 15h.