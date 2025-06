2º BPRv de Bauru lidera apreensões de drogas no Estado de SP

Sediado em Bauru, o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) é o que mais apreende drogas em todo o Estado de São Paulo, revelou o comandante do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, coronel Hugo, que compareceu ao BPRv a evento solene. O encontro realizado nesta quinta-feira (12), às 10h, marcou o encerramento do primeiro ciclo de ensino que formou 30 soldados.

De acordo com o comandante, o 2º BPRv já apreendeu 27 toneladas de drogas, mais da metade de todo o volume interceptado em todo o Estado. O batalhão é composto por quatro companhias, responsáveis por Bauru, Araçatuba, Assis e Presidente Prudente. Ao todo, o Estado de São Paulo possui seis batalhões. A sede do comando estadual fica em Barueri, na rodovia Castello Branco.

Os resultados, expressivos, são atribuídos à atuação estratégica da inteligência policial, à distribuição eficiente dos efetivos de Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e à integração com órgãos como a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil.