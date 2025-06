Campanha 'Bauru Acolhe - Ações Solidárias de Inverno' continua

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social, e o Fundo Social de Solidariedade realizam a campanha 'Bauru Acolhe - Ações Solidárias de Inverno', visando proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou em situação de rua, com duração até o final do inverno, em meados de agosto.

A Secretaria de Assistência Social já realiza o serviço de abordagem social durante todo o ano. O serviço é executado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Casa do Garoto, conveniada com o município. As pessoas em situação de rua que aceitam ir para uma casa de passagem recebem alimentação e o pernoite. As casas de passagem totalizam 110 vagas, mantidas pelo Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) - Albergue Noturno, Esquadrão da Vida e Bom Pastor. Para os dias mais frios, como os registrados nesta semana, a abordagem social é ampliada e funcionará além das 22h. O Centro Pop, espaço mantido pela Secretaria de Assistência Social e que funciona durante o dia, também está com 15 camas para ampliar as vagas durante a noite para as pessoas em situação de rua.

ARRECADAÇÃO/AGASALHOS