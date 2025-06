Inovador, Cidade 360 celebra 4 anos em Bauru e região

Com audiência consolidada, fruto da credibilidade junto aos ouvintes/internautas, o 360 tornou-se um hábito no começo das manhãs para quem quer começar o dia bem informado para suas tomadas de decisões.

Inovador como um programa multimídia de notícias, comentários, entrevistas e muita interação com o público, o Cidade 360 teve início em 14 de junho de 2021, com produção e veiculação simultânea em várias plataformas digitais e analógicas, fruto de uma sólida parceria entre o Jornal da Cidade/JCNET e a 96FM de Bauru.

O Cidade 360º vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h, apresentado e ancorado por Reinaldo Cafeo e Ricardo Bizarra, com reportagens nas ruas e previsão do tempo com Alexandre Colim e Douglas Willian, além dos colunistas Luiz Beltramim (Esportes), André Fleury (Política), Leandro Rosa e Gabriel Pagani (economia). Às sextas-feiras, o produção vai ao ar até 8h30, com o não menos concorrido programa Café com Política, na última hora.

O Cidade 360 tem o reconhecimento da comunidade e recebeu em 2024 da Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib), o prêmio Destaques do Ano na categoria Revelação.

Na supervisão e com participações especiais está João Jabbour e as produções técnica e de conteúdo ficam por conta de Márcia Duran, Ricardo Bizarra, Reinaldo Cafeo e Lorena Fagundes. A direção geral é de Marco Antonio de Campos Oliveira (JC/JCNET) e Anderson França (96FM/Grupo JG de Comunicação). O jornalista, publicitário e produtor Kleber Santos atua como consultor e analista parceiro.