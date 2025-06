Veja interdições para esta sexta em Bauru

A Emdurb, por meio da Diretoria de Sistema Viário e Transportes e do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), informou que diversas vias de Bauru serão interditadas nesta sexta-feira (13) para a realização de festas juninas e uma quermesse.

As interdições começam logo cedo, a partir das 6h, no quarteirão 11 da rua Santo Antônio, onde será realizada uma quermesse. Às 7h, a rua Bartolomeu de Gusmão (quarteirão 12) e a rua Júlio de Mesquita Filho (quarteirão 1) serão interditadas para festas juninas. Às 8h, o bloqueio acontece no quarteirão 9 da rua Júlio Maringoni.

Ainda ao longo do dia, a partir das 10h, haverá interdição no quarteirão 7 da Alameda Heliótropos. Às 12h, será a vez do quarteirão 2 da Alameda Engenheiro João Batista Pacheco Fantin. Às 13h, a interdição ocorre no quarteirão 11 da rua José Ferreira Marques. Já às 13h30, o bloqueio será no quarteirão 10 da Alameda Júpter. Por fim, a partir das 14h, o quarteirão 4 da avenida Zenji Kawai será interditado.