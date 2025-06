Região alcança 1.761 carteiras de identificação da pessoa autista

A região de Bauru alcançou a marca de 1.761 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA). A iniciativa do Governo de São Paulo serve para o reconhecimento da pessoa com TEA em serviços públicos e privados, facilitando o atendimento a esse público. Ao todo, o Estado de São Paulo já emitiu 107 mil CipTEA desde 2023.

Somente em 2025, foram 316 carteiras emitidas. Em Bauru, a emissão de CipTEA vem aumentando. De 2023 para 2024, o número de carteiras para pessoas com autismo foi de 546 para 899, um aumento de 64,7%.

A Carteira de Identificação para Pessoas com TEA é uma iniciativa da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e desenvolvida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital do Governo de São Paulo.