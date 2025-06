Bom Prato fechará aos finais de semana sem prazo para retorno

Nesse mesmo aspecto, também não há dados sobre se o fechamento aos finais de semana impacta em alguma medida o valor dos repasses à entidade.

A prefeitura é parceira no custeio do Bom Prato em Bauru, mas aporta valores bem menores na comparação com o Estado. Em 2023, por exemplo, foram repassados R$ 144 mil dos cofres públicos municipais à iniciativa. A administração foi informada do fechamento nesta semana.

O fechamento da unidade aos finais de semana impacta milhares de usuários que se utilizam do programa para garantir refeições a custo baixo. O almoço, por exemplo, custa R$ 1,00 no Bom Prato - mesmo valor para o jantar. Já o café da manhã é oferecido pela metade do preço, R$ 0,50.