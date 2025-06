A juventude que grita por presença

A adolescência brasileira, como aponta a contundente pesquisa do Instituto Papo de Homem com apoio do Pacto Global da ONU, está à deriva. Vítima da ausência de referências, mergulhada em solidão afetiva e contaminada por conteúdos tóxicos, nossa juventude vive uma silenciosa tragédia moral. Um em cada cinco meninos entre 13 e 17 anos se declara viciado em pornografia. Outros tantos admitem dependência de games. E mais de 14% têm em influenciadores digitais as suas principais referências masculinas. Esses dados, mais do que números, são clamores. Clamores por afeto, por autoridade moral e, sobretudo, por presença. Tudo isso fica muito claro em excelente reportagem da jornalista Renata Cafardo.

Vivemos uma profunda crise de identidade masculina. A figura do pai — não no sentido biológico, mas simbólico — está ausente ou fragilizada. Mais de 60% dos jovens entrevistados dizem conviver com poucos ou nenhum homem que considerem um bom exemplo de masculinidade. E talvez o dado mais alarmante: metade dos adolescentes não sabe dizer se é amada por seu pai. O que poderia ser um alicerce tornou-se uma ausência. O que deveria formar, corrige mal. O que foi feito para proteger, já não está.

Não é difícil entender a causa. A desestruturação familiar, somada à omissão educacional e ao avanço das tecnologias digitais como substitutos da convivência, criou uma geração hipersensível e hiper conectada, porém emocionalmente órfã. E uma criança ou adolescente emocionalmente órfão — ainda que viva com seus pais — está muito mais vulnerável às distorções do mundo adulto travestidas de entretenimento. A série "Adolescência", da Netflix, que narra a história de um garoto de 13 anos que comete um crime bárbaro na escola, escancarou a urgência de um debate que há muito precisa ser feito: o que estamos formando? Que tipo de homem emerge dessa juventude desprovida de bússolas morais?