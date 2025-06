Dez cães são resgatados em Jaú por maus-tratos; tutor foi preso

Jaú - Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e equipes da Associação Protetora dos Animais de Jaú (Apaja) resgataram, na manhã desta quarta-feira (11), dez cães em situação de maus-tratos em um estabelecimento comercial na cidade. O tutor foi preso em flagrante.

Os policiais cumpriram mandado de busca no endereço, acompanhados de representantes da ONG, após receberem denúncia informando que os animais eram vítimas de maus-tratos.

No local, segundo o registro policial, as equipes encontraram três cachorros adultos e sete filhotes vivendo no meio do lixo e entulho, bastante desnutridos, com falta de alimentos e água.