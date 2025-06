Vizinhos dizem que crianças estavam trancadas em casa incendiada

Em depoimentos prestados nesta quinta-feira (12) à Polícia Civil de Bauru, quatro vizinhos da residência que pegou fogo no último sábado, resultando na morte de uma bebê, afirmaram que as três crianças foram deixadas trancadas dentro do imóvel, no Jardim Eldorado. Conforme o JC divulgou, os irmãos - duas meninas de 5 anos e 1 ano e meio e um menino de 3 anos - estavam sozinhos porque os pais haviam saído da casa para comprar um bolo de aniversário para a primogênita.

Na mesma data, o casal foi preso por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. As crianças sobreviventes, por sua vez, foram socorridas e permaneceram sob cuidados de funcionários de um abrigo até a definição sobre o local onde seriam acolhidas. O filho do meio precisou ser internado no Hospital Estadual e a unidade informou à reportagem não ter autorização para informar o estado de saúde do menino.

Segundo a delegada Luciana Claro, responsável pela investigação na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), as testemunhas ouvidas nesta quinta-feira também descartaram a possibilidade de o incêndio ter sido provocado por um vizinho, hipótese levantada pelo pai das crianças em depoimento prestado à Polícia Civil no dia da ocorrência.