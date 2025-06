Quem passa pela avenida Manuel Duque, no Jardim Guadalajara, em Bauru, vê "o último dos moicanos" esquecido em meio ao trecho, que foi pavimentado em projeto de duplicação da via. Apesar da obra, um poste permaneceu por ali, no meio da rua. Todo o seu entorno está com asfalto novo.

Em nota, a Prefeitura de Bauru afirmou que aguarda a relocação do poste, trabalho a cargo da concessionária CPFL. Depois disso, novo trabalho de tapa-buraco terá de ser realizado no local.