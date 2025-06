Jovem de 21 anos morre em grave acidente de moto em Barra Bonita

Barra Bonita - Um jovem de 21 anos morreu no início da madrugada desta quinta-feira (12) após sofrer um acidente de moto na estrada vicinal Rômulo Luiz Bressan, no chamado "bairro do entulho", na zona rural de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru).

O jovem foi socorrido, mas teve o óbito constatado no Pronto Socorro (PS) do Hospital São José. O local da queda foi periciado e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Jaú para exame necroscópico.

A Polícia Civil irá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo de Victor Henrique foi velado no Velório Municipal e será sepultado às 17h desta quinta no Cemitério Municipal de Barra Bonita.