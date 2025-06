Morador deixa bilhete em carro estacionado em duas vagas em Bauru

Cansado de ver um veículo estacionado ocupando duas vagas em uma rua do Centro de Bauru, um morador da cidade decidiu agir de forma pacífica na tentativa de despertar o senso de coletividade de um motorista: deixou um bilhete no para-brisa do carro. Ele próprio fez questão de registrar o recado em uma foto e enviou a imagem para o Jornal da Cidade.

“Bom dia/tarde/noite. Por gentileza, ocupe a vaga de forma correta, para que outro carro possa utilizar a outra vaga. Vamos usar o bom senso. Você está parando seu carro sempre ocupando duas vagas. Deus te abençoe!”, recomendou, na mensagem escrita à mão.

Segundo o autor do bilhete, o motorista tem estacionado da mesma maneira há meses, dificultando a utilização das vagas por outros condutores. A intenção foi provocar conscientização de forma educada e criativa.