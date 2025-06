Sesi Vôlei Bauru anuncia retorno de Nia Reed após três temporadas

A melhor oposta da Superliga 2021/22 enquanto vestia a camisa do Sesi Vôlei Bauru está de volta. Nia Reed, jogadora americana que já teve passagem pelo time de Bauru, vai atuar novamente pela equipe bauruense na temporada 2025/26 após três temporadas de sua saída.

Na última temporada, Nia atuou pelo Dentil Praia Clube na disputa de seis campeonatos (Mineiro, Superliga, Sul-Americano, Supercopa, Copa Brasil e Mundial de Clubes). Em um ano de recuperação de lesão, a oposta foi a quinta maior pontuadora do time mineiro na Superliga, com 201 pontos no total, sendo também a quinta melhor bloqueadora da equipe (24 pontos no fundamento). Na liga nacional, Nia foi eleita a melhor em quadra na vitória contra o Batavo Mackenzie, mas sua melhor atuação, em pontos, foi no clássico contra o Gerdau Minas, anotando 21 pontos.

Em sua primeira passagem pelo Sesi Vôlei Bauru, Nia Reed foi um dos grandes destaques do ano. A jogadora americana foi eleita a melhor oposta da Superliga 2021/22, ajudando na campanha bauruense até a semifinal. Na ocasião, Nia fechou a temporada com 461 pontos no total, a maior marca da Superliga, sendo também a quinta melhor sacadora da liga, com 24 pontos no fundamento. Para a oposta americana, o retorno para o time no qual foi destaque no país já é uma boa motivação: