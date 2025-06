Sesi Bauru anuncia a contratação de Gabriel Vaccari

Na última temporada, Vaccari atuou pelo Sada Cruzeiro, sua terceira consecutiva pelo time mineiro. Na Superliga, da qual terminou campeão, foram 194 pontos, a quarta melhor marca do Sada Cruzeiro. Além disso, o ponteiro manteve boa eficiência nos passes, com 61,3%, a 11ª melhor marca da liga nacional e a segunda melhor média do time. Em três partidas, Vaccari foi eleito o melhor jogador em quadra, nas vitórias sobre a Apan Roll-on, Saneago Goiás e Viapol São José.

O Sesi Bauru anuncia a contratação do ponteiro campeão mundial, Gabriel Vaccari, para a temporada 2025/26 do vôlei nacional. O atleta, formado na base do Sesi-SP, retorna ao projeto após sete temporadas.

Gabriel Vaccari chegou pela primeira vez no Sesi-SP em 2012, quando a equipe ainda era sediada no Sesi Vila Leopoldina. Começando a fazer parte do projeto pelo Sub-17, o ponteiro fez toda a trajetória até o vôlei adulto na formação do Sesi-SP, deixando a equipe após a temporada 2017/18. Além de ser seu clube formador, sua longa relação com a equipe e a presença de ídolos no cotidiano marcaram sua passagem:

“Tenho muito carinho pelo Sesi-SP, o time onde fui formado e comecei a jogar profissionalmente, tive a oportunidade de ver e depois jogar ao lado do Murilo, Serginho e Bruninho… Então é uma camisa muito especial pra mim”, destacou Vaccari.

Pouco após sua saída do Sesi-SP, Vaccari teve sua primeira oportunidade fora do país, no TLM Volley Tourcoing Lille, na França, equipe pela qual competiu por uma temporada. Neste período, o ponteiro também esteve na Seleção Brasileira, sendo campeão do Campeonato Sul-Americano e da Liga das Nações de Vôlei em 2021.