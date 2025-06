Noite romântica no Alameda para embalar casais apaixonados

Dica boa para essa semana no Alameda Rodoserv Center. Nesta quinta (12), Dia dos Namorados, tem uma atração mais que especial. Richard Kamiya e Banda se apresentam embalando os casais com as canções românticas mais conhecidas da música nacional e internacional. Uma noite de muito romance no ar.

SÁBADO DE ROCK

Já no sábado, tem a apresentação da banda Conexão 80, fazendo uma grande homenagem aos 40 anos do rock nacional com o "Tributo Rock Brasil". Uma noite para relembrar os grandes clássicos de bandas e artistas como Titãs, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Rita Lee e muitos outros que fizeram história e que fazem sucesso até hoje.