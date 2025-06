'No Tom do Amor' tem música ao vivo no Dia dos Namorados

"Love is in the air". Para os casais que procuram por uma experiência romântica e um momento diferente, o Boulevard Shopping preparou uma programação musical especial para celebrar o amor, no Dia dos Namorados, com muita emoção e música boa.

Nesta quinta (12), a apresentação será com o cantor Phill, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação (piso L3), com as melhores do pop rock. Para "os apaixonados" que não conseguirem comemorar a data no dia, o clima de romance e a oportunidade de um momento a dois continua na sexta (13), com o cantor Gabriel Roberto, também a partir das 19h30. Para presentear na data, o Boulevard Shopping está com a Vitrine Virtual exclusiva para o Dia dos Namorados. Os interessados devem acessar a página através do link: https://boulevardshoppingbauru.com.br/vitrine/vitrine-dia-dos-namorados.htm.

SERVIÇO

A programação musical gratuita será nos dias 12 e 13 de junho, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação, no piso L3.